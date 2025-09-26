Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı kararlar sonrası döviz kurlarında hareketlilik yaşanmıştı.

26 Eylül 2025 tarihi itibarıyla dolar/TL kuru, bankalararası piyasalarda ve serbest piyasada işlem görmeye devam ediyor. Kur, haftanın son işlem gününde sınırlı değişimlerle güne başladı.

Kadın istihdamı 2025'te yüzde 36,3'e yükseldi
Kadın istihdamı 2025'te yüzde 36,3'e yükseldi
İçeriği Görüntüle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre:

  • Dolar alış fiyatı: 40,31 TL

  • Dolar satış fiyatı: 40,38 TL

Serbest piyasada ise dolar kuru gün içerisinde 40,26 TL ile 40,42 TL arasında dalgalanma gösterdi.