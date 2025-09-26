Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı kararlar sonrası döviz kurlarında hareketlilik yaşanmıştı.
26 Eylül 2025 tarihi itibarıyla dolar/TL kuru, bankalararası piyasalarda ve serbest piyasada işlem görmeye devam ediyor. Kur, haftanın son işlem gününde sınırlı değişimlerle güne başladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre:
-
Dolar alış fiyatı: 40,31 TL
-
Dolar satış fiyatı: 40,38 TL
Serbest piyasada ise dolar kuru gün içerisinde 40,26 TL ile 40,42 TL arasında dalgalanma gösterdi.