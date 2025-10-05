2025 (Almanya Binek Otomobil Şampiyonası) DTM sezonu, Almanya'nın ünlü Hockenheim pistinde yapılan iki yarışla sona erdi. Türk yarış pilotu Ayhancan Güven, sezonun son yarışında gösterdiği muhteşem performansla şampiyonluğa ulaştı.

Hafta sonunun ilk yarışını 5. sırada tamamlayan Ayhancan, 165 puana ulaştı. İkinci yarış öncesi yapılan sıralama turlarında 2. olan milli pilot, buradan kazandığı puanla toplamda 167 puana çıktı.

Yarışın ilk turlarında ikinciliğini koruyan Ayhancan, pit stopların ardından liderliğe yükseldi. Son tura girilirken BMW pilotu Marco Wittmann’a geçilse de, yarışın son üç virajında yaptığı atakla liderliği geri aldı ve damalı bayrağı ilk sırada geçerek yarışı kazandı.

Bu galibiyetle puanını 192’ye çıkaran Ayhancan Güven, en yakın rakibi Lucas Auer’in 4. sırada kalmasıyla birlikte 2025 DTM sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Ayhancan, bu sezon toplam 5 zafer elde ederek kariyerinin en büyük başarısına imza attı ve DTM tarihinde şampiyon olan ilk Türk pilot oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Ayhancan Güven'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya’da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) zafere ulaşan milli yarış pilotu Ayhancan Güven’i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Almanya’da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda sezonun final yarışını kazanarak şampiyon olan milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven’i canı gönülden kutluyorum.

Elde ettiği bu başarıyla Türk motor sporları tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza atarak ülkemizi gururlandıran pilotumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven’in başarılarının devamını diliyorum.”