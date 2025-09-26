Güllü Kimdir?

Güllü gerçek adıyla Gül Tut, 15 Ekim 1973'te İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğmuş, Roman asıllı Türk fantezi müziği şarkıcısıdır. Güllü, müzik dünyasında sahneye erken adım atan isimlerden biridir. Ortaokulu tamamlamadan eğitimini bırakmış ve 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek kariyerine başlamıştır. 1990'lı yıllarda özellikle Roman havalarıyla tanınmış ve "Balıkesir Bandırma" gibi hit şarkılarla ün kazanmıştır. 1990’lardan itibaren roman ezgilerini ve arabesk temalarını birleştiren yorumlarıyla dikkat çekmiş, “Kasımpaşalı Güllü” adıyla tanınmıştır. Daha çok fantezi müzik türünde eserler seslendirmiştir.

Müzik Kariyeri ve Önemli Çıkışlar

Güllü’nün ilk albümü “Oyuncak Gibi” 1994 yılında yayınlanmıştır. Bu albüm, sanatçının müzik dünyasında isim yapmasına yardımcı olmuştur.

Ardından gelen albümler arasında “Yalan Sevgiler” , “Değmezmiş Sana” , “Kırılırım” , “Zalim Yar” , “Ve Ben” , “Hayatımın Yanlışı” gibi çalışmaları mevcuttur.

Sahne hayatında zaman zaman kesintiler yaşasa da, özellikle 2000’lerin başından itibaren tekrar aktif sahne çalışmaları ve albüm yayınlarıyla müzik dünyasında varlığını sürdürdü.

Özel Hayatı

Güllü, 1996 yılında Gürol Gülter ile evlenmiş, 2002 yılında ise boşanmıştır.

Kızının adı Tuyan Ülkem (d. 1998), oğlunun adı ise Tuğberk Yavuz (d. 2000)’dır.

2017 yılında mide küçültme ameliyatı geçirdiği ve bu süreçte toplamda 70 kilogram kadar verdiği haberleri magazin gündeminde yer almıştır.

Geçmişte bazı yasal ve maddi sorunlar da gündeme gelmiştir. Örneğin, Fethiye’de sahibi olduğu kamp alanı ile kira meselesi üzerinden tartışmalar çıkmış; borç iddiaları ve kavgalarla gündeme gelmiştir.

Ayrıca 2013 yılında Tuzla’da geçirdiği bir trafik kazasında belini kırdığı; bu kaza sonrası ağır bir iyileşme sürecine girdiği bilinmektedir.

Vefatıyla İlgili Açıklama

51 yaşındaki ünlü şarkıcı 2 çocuk annesidir. Bu sabah saatlerinde Güllü'nün hayatını kaybettiği üzerine haberler çıkmış, kendine zarar verdiğine yönelik asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Oğlunun yaptığı güncel açıklamada bu iddiaların gerçek dışı olduğu, duayen ismin elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştır. Güllü'nün Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği bilgisi aktarılmıştır.