Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Ocak ayı olağan meclis toplantısı, ilçenin bugünü ve geleceğini ilgilendiren önemli kararlarla tamamlandı. Yapıcı ve katılımcı bir ortamda geçen toplantıda, imar başta olmak üzere pek çok gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

İmar ve Planlama Gündemin İlk Sırasındaydı

Meclis oturumunda, Dulkadiroğlu’nun düzenli, planlı ve sürdürülebilir gelişimini hedefleyen imar ve şehir planlama konuları detaylı şekilde ele alındı. İlçenin mevcut ihtiyaçları ile uzun vadeli vizyonunu birlikte gözeten planlama kararları, meclis üyelerinin değerlendirmesinin ardından oylamaya sunuldu. Alınan kararların, Dulkadiroğlu’nun sağlıklı büyümesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

2026 Denetim Komisyonu Belirlendi

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de 2026 yılı Denetim Komisyonu seçimi oldu. Yapılan oylama sonucunda komisyona

Osman Cengiz, Kübra Sarı Doğru, Harun Reyhan, Yunus Emre Kopar ve Ayhan Kapukaya seçildi. Bu seçimle birlikte belediyenin mali ve idari faaliyetlerini kapsayan denetim süreci resmen başlamış oldu.

Meclisten Örnek Dayanışma

Toplantının en dikkat çeken başlığı ise sosyal sorumluluk ve dayanışma oldu. Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın, Kahramanmaraş’ın önemli değerlerinden biri olan İstiklal Spor için bir maaşını bağışladığını açıklamasının ardından, meclis üyeleri de bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Oy birliğiyle alınan kararla, meclis üyelerinin oturum ücretleri olan toplam 46 bin TL’nin İstiklal Spor’a bağışlanması kararlaştırıldı.

Bu anlamlı karar, mecliste birlik ve beraberlik mesajı verirken, şehrin ortak değerlerine sahip çıkma konusunda güçlü bir irade ortaya koydu. İlçenin geleceğini şekillendirecek kararların alındığı toplantı, ortak akıl ve dayanışma vurgusuyla sona erdi.