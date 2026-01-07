Uzun süredir kullanılmayan bot ve kışlık ayakkabılarını giymek isteyen vatandaşlar, yıpranan taban, açılan dikiş ve su alan ayakkabılar için ayakkabı tamircilerinin yolunu tuttu. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte tamirhanelerde gözle görülür bir yoğunluk yaşanıyor.

Ayakkabı tamircisi Mustafa Burkaç, özellikle kış aylarında taban sökülmesi, dikiş atması ve topuk tamiri taleplerinde artış olduğunu belirtti. Burkaç, yeni ayakkabı fiyatlarının yükselmesinin de vatandaşları tamire yönlendirdiğini ifade etti.

Vatandaşlara ayakkabı seçimi konusunda da tavsiyelerde bulunan Burkaç, kış aylarında su geçirmez, kaymaz tabanlı ve ayağı sıcak tutan ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, doğru ayakkabı seçiminin hem sağlık hem de güvenli yürüyüş açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.