Kahramanmaraş’ta KASKİ koordinesinde İller Bankası tarafından yürütülen altyapı yenileme çalışmaları, kent genelinde yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında altyapı işlemleri tamamlanan bölgelerde, bozulan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serim çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Özellikle Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yollar asfaltlanarak ulaşım konforu yeniden sağlanıyor. Müteahhit firmalar, yenilenen altyapı sistemlerinin ardından üstyapı düzenlemeleriyle hem araç hem de yaya trafiğini daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

KASKİ’den yapılan açıklamada, altyapı işlemleri tamamlanan bölgelerde yol iyileştirme çalışmalarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin mahalle mahalle ilerleyerek asfalt çalışmalarını sürdürdüğü, böylece hem trafik akışının düzenlendiği hem de vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştırıldığı kaydedildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise yapılan çalışmaların kentin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgularken, vatandaşların gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür etti. Kent genelinde altyapı sonrası asfaltlama faaliyetlerinin planlı şekilde süreceği belirtildi.