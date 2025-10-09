Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 1–7 Ekim 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Afşin, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Göksun ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 269 şahıs yakalandı, bunlardan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonlarda, Onikişubat ilçesinde “doğal afetin meydana getirdiği korku ve kargaşadan yararlanarak hırsızlık” suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E. ve N.E. yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Pazarcık ilçesinde ise “kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.B. tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube ekiplerince yürütülen çalışmalarda, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.K. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca, Dulkadiroğlu ilçesi Boyalı Mahallesi’nde örgüte ait olduğu değerlendirilen bir sığınak tespit edilerek örgütsel malzemeler ele geçirildi.

7 Ekim’de ise Onikişubat ilçesinde yürütülen operasyonlarda, FETÖ/PYD terör örgütüne üye oldukları belirlenen A.İ. ve S.Ü. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde “örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda 1.131 adet Captagon, 97 adet Lyrica, 40 adet Ecstasy, 15 gram bonzai ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.