“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerde Ebrar Sitesi’nde yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetmişti.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde yer alan ve 30 bloktan oluşan projede, 678 konut ve 99 iş yeri tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 Nisan 2024’te temeller “fore kazık” ve “beton perde” sistemiyle yeniden atıldı. Yeni binalar, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle 100 ve 120 metrekare olarak inşa edildi.

Projede ayrıca yürüyüş yolları, halı saha, basketbol sahası, çocuk oyun parkları ve fitness salonu gibi sosyal donatılar da yer aldı.

Konutlarını teslim alan aileler, yeniden evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, projenin kentin yaralarının sarılmasında önemli bir adım olduğu ifade edildi.