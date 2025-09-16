Edinilen bilgiye göre olay, Elbistan Yunus Emre Mahallesi’nde bir bina inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan 39 yaşındaki Bekir Kurt’un başına yüksekten düşen kalas isabet etti. Ağır yaralanan Kurt, mesai arkadaşlarının yardımıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk olarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kurt, durumunun ağır olması nedeniyle Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Yoğun bakımda üç gün süren yaşam mücadelesini kaybeden işçinin cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilerek Elbistan’da toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.