İddiaya göre, uzun süredir kira ödemelerini yapmayan kiracıdan, ev sahibi evi boşaltmasını talep etti. Bu duruma sinirlenen kiracı, konutta bulunan eşyalarını camları kırarak dışarı taşıdı. Ardından öfkesine hakim olamayan kiracı, kendi eşyalarını evinin önünde ateşe verdi.

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri büyük bir şaşkınlık ve korku içinde durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Şans eseri olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kiracının eşyaları tamamen kullanılamaz hale geldi ve önemli ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kira anlaşmazlığının bu noktaya gelmesi ve eşyaların yakılması olayı, mahalle sakinleri arasında şaşkınlık ve üzüntü yaratırken, ev sahibi ve kiracı arasındaki hukuki sürecin de devam edeceği öğrenildi.