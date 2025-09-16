Real Madrid – Marsilya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Tarih: 16 Eylül 2025, Salı

Saat: 22.00 (TSİ)

Stat: Santiago Bernabeu, Madrid

Hakem: Irfan Peljto (Bosna Hersek)

Real Madrid – Marsilya Maçı Hangi Kanalda?

Karşılaşma, Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arda Güler İlk 11’de mi?

Teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde La Liga’ya fırtına gibi başlayan Real Madrid’de Arda Güler, bu sezon oynadığı 4 maçta 2 gol – 1 asist ile dikkat çekti.

Genç yıldızın Mbappé ile uyumu büyük beğeni toplarken, Marsilya karşılaşmasında da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Real Madrid – Marsilya Muhtemel 11’ler

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Arda Güler, Rodrygo; Mbappé

Marsilya: Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Højbjerg; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang