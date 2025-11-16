Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi’nde bulunan TOKİ 5. Etap konutlarında çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.