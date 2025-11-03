Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de ekimde aylık bazda %1,63, yıllık bazda ise %27 yükseldi.

Son 47 Ayın En Düşük Seviyesi

TÜFE’de yıllık artış oranı son 47 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu oran en son Kasım 2021’de %21,31 olarak görülmüştü.

Kira Artış Oranı Belli Oldu

12 aylık ortalamalara göre TÜFE’nin %37,15 artmasıyla birlikte, Kasım ayında konut ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı da %37,15 olarak belirlendi.

Üretici Fiyatlarında Detaylar

Yİ-ÜFE’de 12 aylık ortalamalara göre artış oranı %25,49 oldu. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında:

Madencilik ve taş ocakçılığı: %31,79

İmalat: %26,91

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı: %24,31

Su temini: %56,26 arttı.

Ana Sanayi Gruplarında Durum

Ara malları: %22,33

Dayanıklı tüketim malları: %33,07

Dayanıksız tüketim malları: %33,91

Enerji: %25,05

Sermaye malları: %27,27 oranında yükseldi.

Bu veriler doğrultusunda ekim ayında tüketici ve üretici fiyatlarında artış devam ederken, yıllık enflasyon oranı son 4 yılın en düşük seviyesine indi.