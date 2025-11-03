Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de ekimde aylık bazda %1,63, yıllık bazda ise %27 yükseldi.
Son 47 Ayın En Düşük Seviyesi
TÜFE’de yıllık artış oranı son 47 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu oran en son Kasım 2021’de %21,31 olarak görülmüştü.
Kira Artış Oranı Belli Oldu
12 aylık ortalamalara göre TÜFE’nin %37,15 artmasıyla birlikte, Kasım ayında konut ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı da %37,15 olarak belirlendi.
Üretici Fiyatlarında Detaylar
Yİ-ÜFE’de 12 aylık ortalamalara göre artış oranı %25,49 oldu. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında:
-
Madencilik ve taş ocakçılığı: %31,79
-
İmalat: %26,91
-
Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı: %24,31
-
Su temini: %56,26 arttı.
Ana Sanayi Gruplarında Durum
-
Ara malları: %22,33
-
Dayanıklı tüketim malları: %33,07
-
Dayanıksız tüketim malları: %33,91
-
Enerji: %25,05
-
Sermaye malları: %27,27 oranında yükseldi.
Bu veriler doğrultusunda ekim ayında tüketici ve üretici fiyatlarında artış devam ederken, yıllık enflasyon oranı son 4 yılın en düşük seviyesine indi.