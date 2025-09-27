Enpara Kesintisi Ne Zaman?

QNB Finansbank’ın açıklamasına göre sistem çalışması şu tarihte yapılacak:

📅 Tarih: 27 Eylül 2025 Cumartesi
Saat: 04.00 - 09.00 arası

Bu süreçte özellikle kart işlemleri ve kredi sistemleri geçici olarak devre dışı olacak.

Hangi İşlemler Kesintiden Etkilenecek?

Belirtilen saatlerde aşağıdaki hizmetlerde erişim sorunları yaşanacak:

  • POS cihazı ve sistem üzerinden yapılan işlemler

  • Kredi kartı ve banka kartı ile tüm işlemler

  • ATM’ye kredi kartıyla giriş

  • ATM’den kredi kartıyla para çekme veya yatırma

  • Diğer banka ATM’lerinden QNB kartlarıyla işlem

  • QNB Mobil, internet şubesi ve çağrı merkezi üzerinden kredi kartı işlemleri

  • Kredi başvuruları

Kesintiden Etkilenmeyecek İşlemler

Aynı saatlerde sorunsuz yapılabilecek işlemler ise şöyle:

  • ATM’ye banka kartıyla giriş

  • Banka kartıyla para çekme ve yatırma

  • Karekod ile ATM’den para çekme ve yatırma (Bireysel ve GKTİ müşterileri)

Enpara Hesaplarında Ne Değişecek?

Bağımsız bankaya geçişle birlikte şu düzenlemeler uygulanacak:

Hesap numaraları aynı kalacak.
⚠️ IBAN numaraları yasal gereklilik nedeniyle değişecek.
✅ Yanlışlıkla QNB’ye yapılan EFT/SWIFT işlemleri 90 gün boyunca otomatik ve ücretsiz aktarılacak.
✅ Mevcut banka ve kredi kartları aynı şekilde kullanılmaya devam edecek.
❌ “Üç Banka Tek ATM” uygulaması sona erecek. Yalnızca QNB ATM’leri ücretsiz olacak.
✅ Kampanyalar ve dijital hizmetler aynı şekilde sürecek.
✅ Encard, Enpara Kredi Kartı ve sanal kartlarda numara veya şifre değişmeyecek.

Enpara Bank Ne Zaman Açılıyor?

Resmi geçiş süreci 27 Eylül 2025’ten itibaren başlıyor. Bu tarihten sonra:

  • Yeni mobil uygulama olan “Enpara Cep Şubesi” indirilecek.

  • Var olan şifrelerle giriş yapılabilecek.

  • QNB ile iş birliği sayesinde şube ve ATM hizmetleri devam edecek.

Para Transferlerinde Ücret Dönemi Başlıyor

27 Eylül 2025 itibarıyla, Enpara Bank hesaplarına yapılacak EFT/FAST transferleri ücretli olacak. Bu karar, QNB Finansbank’ın Enpara ile yolları ayırmasının ardından devreye giriyor.