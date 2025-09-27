Enpara Kesintisi Ne Zaman?
QNB Finansbank’ın açıklamasına göre sistem çalışması şu tarihte yapılacak:
📅 Tarih: 27 Eylül 2025 Cumartesi
⏰ Saat: 04.00 - 09.00 arası
Bu süreçte özellikle kart işlemleri ve kredi sistemleri geçici olarak devre dışı olacak.
Hangi İşlemler Kesintiden Etkilenecek?
Belirtilen saatlerde aşağıdaki hizmetlerde erişim sorunları yaşanacak:
-
POS cihazı ve sistem üzerinden yapılan işlemler
-
Kredi kartı ve banka kartı ile tüm işlemler
-
ATM’ye kredi kartıyla giriş
-
ATM’den kredi kartıyla para çekme veya yatırma
-
Diğer banka ATM’lerinden QNB kartlarıyla işlem
-
QNB Mobil, internet şubesi ve çağrı merkezi üzerinden kredi kartı işlemleri
-
Kredi başvuruları
Kesintiden Etkilenmeyecek İşlemler
Aynı saatlerde sorunsuz yapılabilecek işlemler ise şöyle:
-
ATM’ye banka kartıyla giriş
-
Banka kartıyla para çekme ve yatırma
-
Karekod ile ATM’den para çekme ve yatırma (Bireysel ve GKTİ müşterileri)
Enpara Hesaplarında Ne Değişecek?
Bağımsız bankaya geçişle birlikte şu düzenlemeler uygulanacak:
✅ Hesap numaraları aynı kalacak.
⚠️ IBAN numaraları yasal gereklilik nedeniyle değişecek.
✅ Yanlışlıkla QNB’ye yapılan EFT/SWIFT işlemleri 90 gün boyunca otomatik ve ücretsiz aktarılacak.
✅ Mevcut banka ve kredi kartları aynı şekilde kullanılmaya devam edecek.
❌ “Üç Banka Tek ATM” uygulaması sona erecek. Yalnızca QNB ATM’leri ücretsiz olacak.
✅ Kampanyalar ve dijital hizmetler aynı şekilde sürecek.
✅ Encard, Enpara Kredi Kartı ve sanal kartlarda numara veya şifre değişmeyecek.
Enpara Bank Ne Zaman Açılıyor?
Resmi geçiş süreci 27 Eylül 2025’ten itibaren başlıyor. Bu tarihten sonra:
-
Yeni mobil uygulama olan “Enpara Cep Şubesi” indirilecek.
-
Var olan şifrelerle giriş yapılabilecek.
-
QNB ile iş birliği sayesinde şube ve ATM hizmetleri devam edecek.
Para Transferlerinde Ücret Dönemi Başlıyor
27 Eylül 2025 itibarıyla, Enpara Bank hesaplarına yapılacak EFT/FAST transferleri ücretli olacak. Bu karar, QNB Finansbank’ın Enpara ile yolları ayırmasının ardından devreye giriyor.