Enpara Kesintisi Ne Zaman?

QNB Finansbank’ın açıklamasına göre sistem çalışması şu tarihte yapılacak:

📅 Tarih: 27 Eylül 2025 Cumartesi

⏰ Saat: 04.00 - 09.00 arası

Bu süreçte özellikle kart işlemleri ve kredi sistemleri geçici olarak devre dışı olacak.

Hangi İşlemler Kesintiden Etkilenecek?

Belirtilen saatlerde aşağıdaki hizmetlerde erişim sorunları yaşanacak:

POS cihazı ve sistem üzerinden yapılan işlemler

Kredi kartı ve banka kartı ile tüm işlemler

ATM’ye kredi kartıyla giriş

ATM’den kredi kartıyla para çekme veya yatırma

Diğer banka ATM’lerinden QNB kartlarıyla işlem

QNB Mobil, internet şubesi ve çağrı merkezi üzerinden kredi kartı işlemleri

Kredi başvuruları

Kesintiden Etkilenmeyecek İşlemler

Aynı saatlerde sorunsuz yapılabilecek işlemler ise şöyle:

ATM’ye banka kartıyla giriş

Banka kartıyla para çekme ve yatırma

Karekod ile ATM’den para çekme ve yatırma (Bireysel ve GKTİ müşterileri)

Enpara Hesaplarında Ne Değişecek?

Bağımsız bankaya geçişle birlikte şu düzenlemeler uygulanacak:

✅ Hesap numaraları aynı kalacak.

⚠️ IBAN numaraları yasal gereklilik nedeniyle değişecek.

✅ Yanlışlıkla QNB’ye yapılan EFT/SWIFT işlemleri 90 gün boyunca otomatik ve ücretsiz aktarılacak.

✅ Mevcut banka ve kredi kartları aynı şekilde kullanılmaya devam edecek.

❌ “Üç Banka Tek ATM” uygulaması sona erecek. Yalnızca QNB ATM’leri ücretsiz olacak.

✅ Kampanyalar ve dijital hizmetler aynı şekilde sürecek.

✅ Encard, Enpara Kredi Kartı ve sanal kartlarda numara veya şifre değişmeyecek.

Enpara Bank Ne Zaman Açılıyor?

Resmi geçiş süreci 27 Eylül 2025’ten itibaren başlıyor. Bu tarihten sonra:

Yeni mobil uygulama olan “Enpara Cep Şubesi” indirilecek.

Var olan şifrelerle giriş yapılabilecek.

QNB ile iş birliği sayesinde şube ve ATM hizmetleri devam edecek.

Para Transferlerinde Ücret Dönemi Başlıyor

27 Eylül 2025 itibarıyla, Enpara Bank hesaplarına yapılacak EFT/FAST transferleri ücretli olacak. Bu karar, QNB Finansbank’ın Enpara ile yolları ayırmasının ardından devreye giriyor.