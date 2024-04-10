Kahramanmaraş Esnaf Ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Geleneksel Bayramlaşma Programını Düzenledi. Yerel Esnaf Ve Sanatkarların Bir Araya Geldiği Bu Özel Etkinlik, Birlik Ve Dayanışma Ruhunu Ön Plana Çıkardı.

Program, Kahramanmaraş'ın Ticari Hayatına Katkı Sağlayan Esnaf Ve Sanatkarlarını Bir Araya Getirerek, Bayramlaşma Ve Kaynaşma Fırsatı Sunmaya Katkı Sağlarken Bu Etkinlikte, Odanın Üyeleri Ve Yöneticileri, Birlik Ve Beraberlik İçinde Geçen Bir Günü Paylaşmanın Mutluluğunu Yaşadılar.

Kahramanmaraş Esnaf Ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu Birlik Ve Beraberlik Mesajları Verirken Tüm Kahramanmaraş Halkının Ramazan Bayramını Kutladı.