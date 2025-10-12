AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Onikişubat Belediyesi’nin EXPO Alanı’na kazandırdığı Kahve On 2 markasının yeni şubesini ziyaret etti.

Ziyarete, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ve teşkilat üyeleri de katıldı.

Bakan Kirişci ve beraberindekiler, vatandaşlar ve KahveOn2 personeliyle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretin sonunda ise yeni yatırımlar ve projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.