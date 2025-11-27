Fenerbahçe, grupta üst sıraları zorlamak ve son haftaya avantajlı girmek için mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.
Ferencvaros ise zirve yarışını sürdürmek istiyor. Peki Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak. İşte muhtemel 11'ler ve maçın detayları..
Maçın Hakem Kadrosu
-
Orta Hakem: Ricardo de Burgos
-
Yardımcılar: Iker De Francisco, Asier Perez De Mendiola
-
Dördüncü Hakem: Adrian Cordero
Muhtemel 11’ler
Fenerbahçe
Ederson — Semedo, Yiğit Efe, Skriniar, Levent — Edson, Nene — Talisca, Asensio, Kerem — Duran
Ferencvaros
Dibusz — Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis — Zachariassen, Keita — Kanichowsky, Cadu, Varga — Yusuf
Fenerbahçe–Ferencvaros Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin Avrupa Performansı
Fenerbahçe, Avrupa Ligi grup aşamasına Dinamo Zagreb yenilgisiyle başlasa da sonrasında toparlandı:
-
Nice: Galibiyet
-
Stuttgart: Galibiyet
-
Viktoria Plzen: Beraberlik
Bu sonuçlarla sarı-lacivertliler, 4 maçta topladığı 7 puanla 15. sırada yer alıyor.
Rakip Ferencvaros ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe’de Eksikler
Sarı-lacivertliler önemli isimlerinden yoksun sahaya çıkacak:
Ceza ve sakatlık nedeniyle yoklar:
-
Jayden Oosterwolde (Sarı kart cezalı)
-
İsmail Yüksek (Sarı kart cezalı)
-
Fred Rodrigues (Sarı kart cezalı)
-
Çağlar Söyüncü (Sakat)
-
Sebastian Szymanski (Sakat)
Kadro dışı / Avrupa listesinde olmayanlar:
-
Rodrigo Becao
-
Bartuğ Elmaz
-
Mert Hakan Yandaş
-
İrfan Can Kahveci
-
Cenk Tosun