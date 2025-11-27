Fenerbahçe, grupta üst sıraları zorlamak ve son haftaya avantajlı girmek için mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.

Ferencvaros ise zirve yarışını sürdürmek istiyor. Peki Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak. İşte muhtemel 11'ler ve maçın detayları..

Maçın Hakem Kadrosu

Orta Hakem: Ricardo de Burgos

Yardımcılar: Iker De Francisco, Asier Perez De Mendiola

Dördüncü Hakem: Adrian Cordero

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe

Ederson — Semedo, Yiğit Efe, Skriniar, Levent — Edson, Nene — Talisca, Asensio, Kerem — Duran

Ferencvaros

Dibusz — Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis — Zachariassen, Keita — Kanichowsky, Cadu, Varga — Yusuf

Fenerbahçe–Ferencvaros Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Fenerbahçe'nin Avrupa Performansı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi grup aşamasına Dinamo Zagreb yenilgisiyle başlasa da sonrasında toparlandı:

Nice: Galibiyet

Stuttgart: Galibiyet

Viktoria Plzen: Beraberlik

Bu sonuçlarla sarı-lacivertliler, 4 maçta topladığı 7 puanla 15. sırada yer alıyor.

Rakip Ferencvaros ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe’de Eksikler

Sarı-lacivertliler önemli isimlerinden yoksun sahaya çıkacak:

Ceza ve sakatlık nedeniyle yoklar:

Jayden Oosterwolde (Sarı kart cezalı)

İsmail Yüksek (Sarı kart cezalı)

Fred Rodrigues (Sarı kart cezalı)

Çağlar Söyüncü (Sakat)

Sebastian Szymanski (Sakat)

Kadro dışı / Avrupa listesinde olmayanlar: