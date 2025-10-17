Kahramanmaraş’ta otomobil meraklılarını bir araya getiren 2025 Autofest, şehrin en büyük araç tanıtım ve test sürüşü etkinliklerinden biri olarak büyük ilgi görüyor. Fuar alanında yüzlerce aracın sergilendiği, test sürüşlerinin düzenlendiği ve çeşitli otomobil teknolojilerinin tanıtıldığı organizasyon, hafta sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.

Etkinliğe katılan firmalardan biri olan FIAT MARFİ Otomotiv, yenilikçi araçlarıyla fuarın en dikkat çeken katılımcıları arasında yer aldı.

FIAT Marfi Otomotiv, fuarda %100 elektrikli yeni model Grande Panda’yı tanıtarak, markanın sürdürülebilir ve çevreci ulaşım vizyonunu vatandaşlarla paylaştı. Göz alıcı tasarımı, teknolojik donanımı ve çevre dostu motor sistemiyle Grande Panda, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Autofest kapsamında Fiat Marfi Otomotiv, sadece fuara özel hazırlanan avantajlı kampanyalarını da duyurdu. Yeni araç satın almayı düşünen vatandaşlara;

Lansmana özel indirimler,

Sıfır faizli kredi kampanyaları gibi cazip seçenekler sunuluyor.

Yılın son çeyreğine girilmesiyle birlikte uygulamaya alınan bu kampanyalar, özellikle araç almayı planlayan ziyaretçilerin fuara olan ilgisini artırdı. Fuara gelen vatandaşlar, hem yeni nesil araçları yakından tanıma hem de kârlı bir alışveriş imkânı yakalama fırsatı buluyor.