A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan Japonya'ya Set Vermeden Galibiyet

Filipinler'in Quezon kentindeki Smart Araneta Coliseum’da oynanan FIVB Dünya Şampiyonası G Grubu mücadelesinde A Milli Erkek Voleybol Takımımız, turnuvanın iddialı ekiplerinden biri olan Japonya’yı 3-0 mağlup etti.

Teknik ekibin maç stratejisi skora olumlu yansıdı. Ay-yıldızlılar, karşılaşmanın setlerini 25-19, 25-23 ve 25-19 kazanarak rakibine set şansı tanımadı.

Galibiyet, millilerin hem moral bulmasına hem de grup liderliği yolunda önemli bir avantaj yakalamasına katkı sağladı. Özellikle takım savunmasındaki disiplin, blok performansı ve hızlı hücum geçişleri maç boyunca öne çıkan unsurlar oldu.

Karşılaşmada yıldızlaşan isimler arasında smaçörlerin etkili hücumları ve pasörün oyun yönetimi öne çıktı.

Sıradaki Rakip Libya

Milliler, gruptaki ikinci maçında 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu maç, hem grup liderliği hem de bir üst tura çıkma hedefi açısından belirleyici olacak.