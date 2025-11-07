Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun "371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek bahis operasyonu başlamıştı.

Soruşturmada, hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilerek "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme iddiaları incelemeye alındı.

12 ildeki adreslerde arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinde A.K.K, A.T, B.K, B.T, B.E.A, C.B, E.A, M.Y, M.Ö, N.O, N.K, S.E.T, Ş.B, U.T, U.K, Y.Y ve Y.Ş. isimli 17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanının da aralarında bulunduğu 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.