Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik yolculuğuna devam ediyor. Lig Aşaması 4. haftasında, Hollanda devi Ajax'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak ilk 8 iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Ajax - Galatasaray maçı hakkındaki tüm detaylar, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde.

📅 Ajax - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini etkileyecek bu önemli mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Detay Bilgi Tarih 5 Kasım Çarşamba Saat TSİ 23.00 Stadyum Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Yayın Kanalı TRT 1 (Şifresiz) ve tabii Hakem Benoît Bastien (Fransa)

Önemli Not: Maç, futbolseverler için sevindirici bir haber olarak şifresiz yayın yapan TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

📊 Galatasaray'ın Puan Durumu ve İlk 8 Hesabı

Geride kalan 3 haftada gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Galatasaray, topladığı puanlarla ilk 8 sıralaması için önemli bir avantaj elde etti.

Takım (Sıra) Oynadığı Maç Galibiyet Mağlubiyet Puan Galatasaray (14.) 3 2 1 6 Ajax (36.) 3 0 3 0

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 36 takım arasında 6 puanla 14. sırada yer alan Galatasaray, Ajax karşısında kazanırsa puanını 9'a çıkaracak ve ilk 8 yolunda dev bir adım atmış olacak. Hollanda temsilcisi Ajax ise bu aşamada henüz puanla tanışamadı ve son sırada yer alıyor.

⚔️ Muhtemel 11'ler ve Eksikler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik deplasmanda takımını sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor. Takımda önemli eksikler ve sevindirici geri dönüşler bulunuyor.

Takım Muhtemel 11 Eksikler (Sakat/Cezalı) Galatasaray Uğurcan Çakır, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Osimhen, Barış Alper Yılmaz İlkay Gündoğan (Sakat) Ajax Pasveer, Lucas Rosa, Itakura, Wijndal, Baas, Regeer, Moro, Taylor, Gloukh, Godts, Weghorst Kenneth Taylor (Cezalı), Berghuis, Dolberg, Van den Boomen (Sakatlık durumları belirsiz)

Geri Dönen İsim: Sakatlığını atlatan Wilfried Singo'nun maç kadrosunda yer alması ve ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Galatasaray, Ajax karşısında kazanarak hem Hollanda deplasmanından zaferle dönmek hem de 13 yıl sonra üst üste 3. Şampiyonlar Ligi galibiyetini alarak tarih yazmak istiyor.

