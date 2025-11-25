Kritik mücadele 20.45’te RAMS Park’ta başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Performansı

36 takımlı lig formatına doğrudan katılan Galatasaray, ilk hafta deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olarak turnuvaya kötü başladı.

Ardından sarı-kırmızılılar;

  • Liverpool’u 1-0,

  • Bodo/Glimt’i 3-1,

  • Ajax’ı ise deplasmanda 3-0 mağlup ederek yükselişe geçti.

4 maç sonunda topladığı 9 puanla 9. sıraya yerleşti.

Union Saint-Gilloise'nın Performansı

Belçika temsilcisi Devler Ligi serüvenine, PSV’yi deplasmanda 3-1 yenerek etkili başladı.

Sonraki maçlarda:

  • Newcastle’a 4-0,

  • Inter’e 4-0,

  • Atletico Madrid’e 3-1 yenilerek 3 puanda kaldı ve 28. sıraya geriledi.

Union SG, bu sezon Avrupa'da oynadığı son 7 maçın 5’ini kaybetti. Takım, Şampiyonlar Ligi’nin en fazla gol yiyen ikinci ekibi konumunda.

Galatasaray’da Eksikler

Galatasaray’da maç öncesi ciddi eksikler bulunuyor:

Jakobs sarı kart sınırında

Senegalli oyuncu Ismail Jakobs, kart görmesi halinde 6. haftadaki Monaco deplasmanında oynayamayacak.

Galatasaray’ın İç Saha Serisi

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta çıktığı son 33 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Son iç saha mağlubiyeti, geçen sezon Young Boys karşılaşmasında alınmıştı.

Galatasaray – Union SG Maçı Muhtemel 11’leri

Galatasaray Muhtemel 11’i

  • Uğurcan Çakır

  • Attila Szalai

  • Davinson Sánchez

  • Abdülkerim Bardakcı

  • Ismail Jakobs

  • Kerem Demirbay (Sara)

  • Lucas Torreira

  • Leroy Sané

  • İlkay Gündoğan

  • Barış Alper Yılmaz

  • Mauro Icardi

Union Saint-Gilloise Muhtemel 11’i

  • Scherpen

  • Mac Allister

  • Burgess

  • Leysen

  • Patris

  • Van de Perre

  • Schoofs

  • Zorgane

  • Khalaili

  • David

  • Rodriguez

