Kritik mücadele 20.45’te RAMS Park’ta başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Performansı
36 takımlı lig formatına doğrudan katılan Galatasaray, ilk hafta deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olarak turnuvaya kötü başladı.
Ardından sarı-kırmızılılar;
-
Liverpool’u 1-0,
-
Bodo/Glimt’i 3-1,
-
Ajax’ı ise deplasmanda 3-0 mağlup ederek yükselişe geçti.
4 maç sonunda topladığı 9 puanla 9. sıraya yerleşti.
Union Saint-Gilloise'nın Performansı
Belçika temsilcisi Devler Ligi serüvenine, PSV’yi deplasmanda 3-1 yenerek etkili başladı.
Sonraki maçlarda:
-
Newcastle’a 4-0,
-
Inter’e 4-0,
-
Atletico Madrid’e 3-1 yenilerek 3 puanda kaldı ve 28. sıraya geriledi.
Union SG, bu sezon Avrupa'da oynadığı son 7 maçın 5’ini kaybetti. Takım, Şampiyonlar Ligi’nin en fazla gol yiyen ikinci ekibi konumunda.
Galatasaray’da Eksikler
Galatasaray’da maç öncesi ciddi eksikler bulunuyor:
-
Victor Osimhen (sakat)
-
Yunus Akgün (sakat)
-
Kaan Ayhan (sakat)
-
Berkan Kutlu (sakat)
-
Wilfried Singo (sakat)
-
Eren Elmalı (hak mahrumiyeti)
-
Metehan Baltacı (hak mahrumiyeti)
-
Kazımcan Karataş (UEFA listesinde yok)
Jakobs sarı kart sınırında
Senegalli oyuncu Ismail Jakobs, kart görmesi halinde 6. haftadaki Monaco deplasmanında oynayamayacak.
Galatasaray’ın İç Saha Serisi
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta çıktığı son 33 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Son iç saha mağlubiyeti, geçen sezon Young Boys karşılaşmasında alınmıştı.
Galatasaray – Union SG Maçı Muhtemel 11’leri
Galatasaray Muhtemel 11’i
-
Uğurcan Çakır
-
Attila Szalai
-
Davinson Sánchez
-
Abdülkerim Bardakcı
-
Ismail Jakobs
-
Kerem Demirbay (Sara)
-
Lucas Torreira
-
Leroy Sané
-
İlkay Gündoğan
-
Barış Alper Yılmaz
-
Mauro Icardi
Union Saint-Gilloise Muhtemel 11’i
-
Scherpen
-
Mac Allister
-
Burgess
-
Leysen
-
Patris
-
Van de Perre
-
Schoofs
-
Zorgane
-
Khalaili
-
David
-
Rodriguez