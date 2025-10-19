Onikişubat Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Bağ Bozumu Festivali, gastronomi dünyasının önemli isimlerini Kahramanmaraş’ta buluşturdu.

Anadolu mutfağının izlerini süren Şef Ömür Akkor, Seraf Restoran Kurucusu Şef Sinem Özler ve Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu, Expo Kahramanmaraş Arasta Çarşısı’nda düzenlenen panelde bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

“Bağ Bozumunun bereketi, kadın emeğinin zarafetiyle birleşti” sloganıyla gerçekleştirilen panelde, Anadolu’nun 12 bin yıllık mutfak kültürü, geleneksel lezzetlerin geleceğe taşınması ve Kahramanmaraş mutfağının gastronomi turizmine katkısı ele alındı.

Ömür Akkor, Türk mutfağının dünya gastronomisindeki yerini ve Kahramanmaraş’ın köklü yemek mirasını anlatarak, “Anadolu sadece bir coğrafya değil, insanlığın sofrasıdır.” dedi. Şef Sinem Özler, kadın emeğinin mutfaktaki değerine vurgu yaparken, “Yemeği anlamlı kılan kadınların emeğidir.” ifadelerini kullandı.

Türkolog Dedeoğlu ise Kahramanmaraş mutfağının tarihsel kökleri ve atıksız mutfak anlayışına dikkat çekerek, “Unutulan her tarif, bir şehrin hafızasından silinen bir kelimedir.” dedi.

Yoğun ilgi gören panel, soru-cevap ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Etkinlik, kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirerek Kahramanmaraş’ın lezzet yolculuğuna yeni bir soluk kazandırdı.