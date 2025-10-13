Kahramanmaraş’ta güzellik sektörünün öncü markalarından Gökçe Çetin Beauty, 14. şubesini açarak büyüme yolculuğunu sürdürüyor. Yeni şube, “Gökçe Çetin VIP” adıyla Yenişehir Mahallesi 74014. Sokak Retro Apartmanı No:16 Dulkadiroğlu adresinde hizmet vermeye başladı.

Modern konsepti, yenilikçi uygulamaları ve geniş hizmet seçenekleriyle dikkat çeken yeni merkez, bölge halkına üst düzey bir güzellik deneyimi sunmayı hedefliyor.

Açılış törenine DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Ahmet Özkömeç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve sevilen sanatçı Fatih Bulut gibi isimler katıldı. Açılışta yoğun ilgi gören etkinlikte renkli anlar yaşandı.

Gökçe Çetin, bu yeni şubeyi kızı Aslı Çetin adına açarak, markasını bir aile geleneğine dönüştürdü. Açılışta konuşan Çetin, “Kahramanmaraşlı kadınlara en kaliteli hizmeti sunmak için çalışıyoruz. VIP şubemizle birlikte, güzellik ve bakım alanında şehrimize en yeni ve etkili uygulamaları kazandıracağız” dedi.

Gökçe Çetin VIP, uzman kadrosu, modern ekipmanları ve özel bakım ürünleriyle cilt bakımı, kalıcı makyaj, lazer epilasyon, saç tasarımı ve birçok kişisel bakım uygulamasında profesyonel hizmet sunacak.