Adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanır açıklanmaz seçim çalışmalarına başlayan AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, meyve sebze halinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Dur durak bilmeden tüm gönüllere girmek için Kahramanmaraş’ı karış karış gezen başkan adayı Görgel, gittiği her yerde gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Vatandaşlarımızın bizlere karşı desteklerini ve güvenini görmek bizi mutlu ediyor diyen Başkan Adayı Görgel, onlara hizmet etmek adına gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.