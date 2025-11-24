Altında haftanın son işlem gününde sürpriz düşüş!
Altında haftanın son işlem gününde sürpriz düşüş!
İçeriği Görüntüle

Altın piyasasında haftanın ilk işlem günü düşüşle açıldı. Geçtiğimiz Cuma günü ons fiyatındaki gerilemeye bağlı olarak değer kaybeden gram altın, haftayı 5 bin 544 liradan kapatmıştı. Yeni haftaya ise negatif bir başlangıç yapan gram altın, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,4 düşüşle 5 bin 528 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 9 bin 330 liradan satılırken, cumhuriyet altınının fiyatı 37 bin 192 lira olarak kaydedildi. Uluslararası piyasalarda ons altın ise güne yüzde 0,4 oranında düşüşle 4 bin 50 dolardan başladı.

Ekonomistler, ABD verileri ve küresel piyasalardaki risk iştahının altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor. Gram altında kısa vadede dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor.