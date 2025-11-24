Altın piyasasında haftanın ilk işlem günü düşüşle açıldı. Geçtiğimiz Cuma günü ons fiyatındaki gerilemeye bağlı olarak değer kaybeden gram altın, haftayı 5 bin 544 liradan kapatmıştı. Yeni haftaya ise negatif bir başlangıç yapan gram altın, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,4 düşüşle 5 bin 528 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 9 bin 330 liradan satılırken, cumhuriyet altınının fiyatı 37 bin 192 lira olarak kaydedildi. Uluslararası piyasalarda ons altın ise güne yüzde 0,4 oranında düşüşle 4 bin 50 dolardan başladı.

Ekonomistler, ABD verileri ve küresel piyasalardaki risk iştahının altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor. Gram altında kısa vadede dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor.