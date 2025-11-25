Altının yönünü, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararına yönelik beklentiler belirlemeye devam ediyor. Fed üyelerinden gelen son açıklamalar, Aralık ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Christopher Waller ve Mary Daly, iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya dikkat çekerek faiz indiriminin uygun olabileceğini savundu. Bu söylemler, altına olan talebi artırırken, küresel piyasalarda risk algısını da yumuşattı.

Para piyasalarında Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gitme olasılığı %81 seviyesine çıkmış durumda. Analistler, bugün ABD ÜFE verileri, perakende satışlar ve Almanya büyüme rakamlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı. Dün ons altındaki toparlanmaya paralel değer kazanan gram altın, günü %1,6 artışla 5.634 TL seviyesinde kapatmıştı. Yeni işlem gününde de ivmesini sürdüren gram altın saat 09.30 itibarıyla %0,4 değer kazanarak 5.654 TL seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda çeyrek altın 9.573 TL, cumhuriyet altını 38.144 TL seviyelerinden satılıyor. Küresel piyasalarda ise ons altın güne %0,2 artışla 4.142 dolar seviyesinden başladı.

Teknik görünümde ons altın için 4.250 dolar direnç, 4.000 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.