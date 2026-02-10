Programda, Tarihçi-Yazar Şevki Karabekiroğlu, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı dolayısıyla şehrin tarihine yön veren destansı mücadeleyi anlattı.

Canlı yayında soruları Kurtuluş Şükür yöneltirken, Karabekiroğlu 12 Şubat’ın anlamından Maraş’ın işgal sürecine, halkın direniş hazırlıklarından Fransızların geri çekilme nedenlerine kadar pek çok başlıkta kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Programda ilk olarak 12 Şubat’ın bugün için taşıdığı anlam ele alındı. Karabekiroğlu, bu tarihin yalnızca bir kurtuluş günü değil, aynı zamanda millet iradesinin ve inancının sembolü olduğunu vurgulayarak, neden sürekli gündemde tutulması gerektiğini anlattı.

Ardından Maraş’ın işgal süreci masaya yatırıldı. Şehrin kaç kez işgale uğradığı ve bu işgallere karşı halkın verdiği tepkiler anlatılırken, İngiliz işgali döneminde neden kayda değer olayların yaşanmadığına da açıklık getirildi. Fransız işgaline karşı gelişen ilk tepkiler, direnişin nasıl şekillendiği ve halkın kısa sürede nasıl örgütlendiği detaylarıyla aktarıldı.

Programın dikkat çeken başlıklarından biri de Sütçü İmam Olayı oldu. Karabekiroğlu, bu olayın neden tarihsel bir dönüm noktası olarak kabul edildiğini ve Milli Mücadele’nin kıvılcımını nasıl ateşlediğini anlattı. Bayrak Olayı ise, Maraş halkının onur ve bağımsızlık anlayışını ortaya koyan simgesel bir direniş olarak ele alındı.

Şehir halkının savaş öncesi yaptığı hazırlıklar, tarafların savaş planları, 22 gün süren mücadelenin önemli cepheleri ve kritik olayları da programda ele alınan konular arasında yer aldı. Karabekiroğlu, Fransızların neden çekilmek zorunda kaldığını; Maraş halkının inancı, kararlılığı ve topyekûn direnişi üzerinden değerlendirdi.

Tarihi bilgilerle zenginleşen program, izleyicilere Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesini bir kez daha hatırlatırken, 12 Şubat ruhunun neden hâlâ diri tutulması gerektiğini güçlü ifadelerle ortaya koydu.