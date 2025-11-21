Saray mutfağına dayanan özel tarifleri ve yüz yılı aşkın süredir korunan lezzet mirasıyla tanınan lokanta, Eli Böğründe, Ali Nazik ve kuzu tandır gibi Maraş mutfağının seçkin yemekleriyle büyük beğeni topluyor.

Yeni mekânında yoğun ilgi gören Hacı Milcan, yalnızca yöresel et yemekleriyle değil, özenle hazırlanan tatlı çeşitleriyle de Kahramanmaraş mutfak kültürünü yaşatan önemli işletmeler arasında yer alıyor. Tarihi lezzet çizgisini bozmadan hizmet veren lokanta, geleneksel damak tatlarını yeni nesillere aktarmayı sürdürüyor.

Öğretmenler Günü’ne Özel Kampanya

Hacı Milcan Et Lokantası, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir kampanya düzenledi.

İşletme sahibi Ali Can Börekçi yaptığı açıklamada, kampanya ile öğretmenlere duydukları saygıyı ifade ettiklerini belirterek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Kahramanmaraş’ın tarihî lezzet geleneğini sürdüren Hacı Milcan Et Lokantası, yeni adresinde hem kaliteli hizmeti hem de özel günlere verdiği değerle dikkat çekmeye devam ediyor.