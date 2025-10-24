Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Murat Bakacak ile Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Mehmet Yazar tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) sendromu tanılı bir hasta sağlığına kavuştu.

MRKH sendromu, doğuştan vajina ve rahmin olmaması veya az gelişmiş olmasıyla ortaya çıkan, birincil adet görememe nedenlerinden biri olan oldukça nadir bir durum. Bu sendromun tedavisinde uygulanan sigmoid kolon neovajen operasyonu (sigmoid vajinoplasti), karmaşık bir cerrahi yöntem olmasına rağmen HG Hospital hekimleri tarafından kapalı (laparoskopik) yöntemle başarıyla gerçekleştirildi.

Operasyonda, kalın bağırsağın bir bölümü olan sigmoid kolon kullanılarak yeni bir vajina (neovajen) oluşturuldu. Bu yöntem, doğal kayganlık sağlayan, travmaya karşı dayanıklı duvarlara sahip ve uzun süreli dilatasyon ihtiyacını azaltan bir teknik olarak biliniyor.

Prof. Dr. Murat Bakacak ve Doç. Dr. Fatih Mehmet Yazar, bu zorlu ameliyatı titizlikle ve yüksek cerrahi hassasiyetle tamamlayarak hastanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını sağladı.

Ameliyat sonrası duygularını paylaşan hasta, uzun yıllar süren tanı ve arayış sürecinin ardından HG Hospital’a başvurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“16 yaşımda adet göremediğim için doktora gittim, rahmimin olmadığını öğrendim. Evlendikten sonra vajinamın da olmadığını fark ettik. Ameliyat için çok araştırma yaptım. Sonunda Murat Hocam’ı sosyal medyada gördüm ve İzmir’den Kahramanmaraş’a geldim.

Kendisi ve Fatih Hocam büyük bir titizlikle ameliyatı kapalı yöntemle gerçekleştirdiler. Ameliyat sonrası tedavi sürecim de çok iyiydi, dayanılmaz acılarım olmadı. Benim gibi olan birçok kadının bu tedaviden haberdar olması gerekiyor. HG Hospital ve doktorları bana yeniden umut verdi.”

HG Hospital yetkilileri, bu operasyonun kadın sağlığı alanında bölgesel bir ilk niteliği taşıdığını belirterek, merkezin sadece Kahramanmaraş için değil, Türkiye genelinde referans bir sağlık kuruluşu olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Prof. Dr. Murat Bakacak ve Doç. Dr. Fatih Mehmet Yazar, bu tür ameliyatların yüksek teknik beceri ve koordinasyon gerektirdiğini belirterek, “Kadın sağlığında umut veren tedavileri Kahramanmaraş’ta da başarıyla uygulayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu başarılı operasyon, HG Hospital’ın nadir görülen vakalarda bile modern tıbbın en ileri uygulamalarını başarıyla hayata geçirdiğini bir kez daha gösterdi.