HG Hospital Yenidoğan Yoğun Bakım Doktoru Doç. Dr. Esad Köklü, erken doğumun dünya genelinde her 10 bebekten birinde görüldüğüne vurgu yaparak, prematüre doğumların anne, baba ve sağlık çalışanları için zorlu bir süreç olduğuna dikkat çekti.

Tıbben 39. haftada tamamlanması gereken gebeliğin 37. haftadan önce sonlanmasının “prematüre doğum” olarak kabul edildiği belirtilirken, enfeksiyon, tansiyon yüksekliği, diyabet gibi nedenlerin erken doğuma yol açabileceği ancak tüm takip ve önlemlere rağmen bazı durumlarda erken doğumun engellenemediği ifade edildi.

Dr. Köklü, prematüre bebeklerin ölüm ve kalıcı sağlık sorunları açısından risk altında olduğuna dikkat çekerek, bu bebeklerin mutlaka üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde, yenidoğan uzmanlarının yönetiminde takip edilmesi gerektiği belirtildi. Yüksek donanım, ileri teknoloji ve multidisipliner ekip gerektiren bu ünitelerin, prematüre bebeklerde yaşam şansını artırdığı ve kalıcı hasar riskini önemli ölçüde düşürdüğünü vurguladı.