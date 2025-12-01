Tetkiklerinde beş koroner damarda ciddi tıkanıklık ve mitral kapakta ileri derecede kaçak olduğu belirlenen hasta, tedavi için Prof. Dr. Erdinç Eroğlu’nun uzmanlığına başvurdu.

Yapılan detaylı incelemelerin ardından, hastanın mitral kapağının tamire uygun olduğu ve bacak damarının endoskopik yöntemle çıkarılabileceği belirlendi.

Operasyonda, kapalı yöntemle bacaktan damar alınırken, aynı seansta beş damar bypass ve mitral kapak tamiri işlemi uygulandı.

Cerrahi müdahalenin ardından tedavi süreci tamamlanan hasta, operasyonun altıncı gününde taburcu edildi.

Uzmanlar, bu tür kombine cerrahilerin teknolojik altyapı ve cerrahi tecrübe gerektirdiğine dikkat çekiyor.