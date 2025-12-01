Ekiplerin son denetim noktası, kentin en yoğun ticaret merkezlerinden biri olan Uzun Çarşı oldu.

Zabıta ve gıda kontrol görevlileri, çarşıdaki gıda sektörünü temsil eden işletmelerde detaylı incelemelerde bulunarak ürün hijyeni, iş yeri düzeni, saklama koşulları ve mevzuata uygunluk gibi birçok başlıkta kontrol gerçekleştirdi.

Standartlara uygun hizmet vermediği tespit edilen işletmelere ise idari yaptırımlar uygulanırken bazı işletmelere para cezaları kesildi.

Denetimler hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Eyüp Karataş, gıda güvenliğinin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

2025 Ocak–Kasım dönemi denetim sonuçları şöyle açıklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü:

Denetlenen gıda ve yem işletmesi: 8.017

Yapılan resmi kontrol sayısı: 9.504

Uygulanan idari yaptırım: 215

Kesilen toplam idari para cezası: 27.312.390 TL

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı:

Kaldırım işgalleri ve açıkta gıda satışlarını önleme çalışmaları: 18.200 işlem

Düzenlenen idari yaptırım karar tutanağı: 447 adet

Uygulanan idari para cezası: 731.737 TL

Yetkililer, tüketici sağlığının korunması için gıda güvenliğine yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.