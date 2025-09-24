Kaza sonrası bilinci kapalı ve solunum cihazına bağlı şekilde hastaneye getirilen gencin yapılan kontrollerinde beyin kanaması tespit edildi. Durumun ağırlaşması üzerine acil operasyon kararı alındı.

HG Hospital’de gerçekleştirilen ameliyat, Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İdris Altun ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Davutoğlu tarafından ortaklaşa yapıldı.

Ameliyatta beynin hayati merkezlerindeki kanamalar boşaltılarak basınç azaltıldı. Daha sonra yoğun bakım ünitesinde yaklaşık iki hafta boyunca yaşam destek ünitesinde tedavi gören hasta, doktorların yakın takibiyle bilincini kazandı, solunum cihazından ayrıldı ve kısa sürede toparlandı.

Ailesi ve yakınları, gencin yeniden sağlığına kavuşmasının büyük sevinç yaşattığını ifade etti.