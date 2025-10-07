Şirketten yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim'e kadar sürecek 'Huawei Club Week' kapsamında düzenlenen kampanyayla, kullanıcılar çevrim içi mağazaya her gün giriş yaparak indirim kuponları kazanma fırsatı bulacak.

Kampanyanın 'Check-in' mekanizması, kullanıcıları her gün kazanmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Huawei'nin çevrim içi mağazasına hesaplarıyla giriş yapanlar, üst üste 3 gün girdiklerinde yüzde 3, seriyi 5 güne çıkardıklarında yüzde 5 ve 7 gün boyunca kesintisiz devam ettiklerinde yüzde 7 değerinde indirim kuponu kazanacak.

En yüksek indirim oranına ulaşmak için siteye giriş serisinin bozulmaması gereken kampanya, 7 günlük döngüler halinde devam edecek. Siteye bir gün girilmemesi halinde bile sayaç yeniden başlayacak.

Kullanıcılar, 23 Ekim'e kadar 'check-in' yaparak kazandıkları kuponları, 13-23 Ekim arasında kullanabilecek. Kazanılan kuponlar, kampanya dışındaki belirli modeller haricinde Huawei'nin çevrim içi mağazasındaki tüm ürünlerde geçerli olacak.