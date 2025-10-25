Toplantıya; Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda; konteyner kentlerin boşaltılması, deprem konutlarının teslim süreci, Kahramanmaraş'ın deprem sonrası genel durumu ve yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Bakan Yardımcısı Sayın Münir Karaloğlu ve Vali Mükerrem Ünlüer, ziyaretler kapsamında Azerbaycan Mahallesi, Güneşevler Mahallesi, Pazarcık Emiroğlu ve Ördekdede Mahalleleri kalıcı köy konutları ve İncirlik Toki konutlarında incelemelerde bulunarak örnek daireleri incelediler.

Pazarcık Kaymakamlığını da ziyaret eden Bakan Yardımcısı Sayın Münir Karaloğlu ve Vali Ünlüer, Kaymakam Hulusi Teke’den ziyarette ilçede yürütülen asayiş ve güvenlik hizmetleri, kamu yatırımları ile deprem sonrası inşa ve iyileştirme çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Kahramanmaraş’ta zeytinde rekolte düşüşü yaşanıyor
Whats App Image 2025 10 24 At 203308 14Ziyarette, depremin izlerini silmek ve ilçemizi daha güçlü, daha güvenli bir geleceğe taşımak amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

