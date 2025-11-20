Dayanışma ve merhamet köprüsünü her geçen gün güçlendiren İHH İnsani Yardım Vakfı, bu kez de Kahramanmaraş’ta örnek bir çalışmaya daha imza attı.

İHH Kadın Kolları tarafından, Kahramanmaraş Şubesi öncülüğünde deprem sonrası engelli hale gelen vatandaşlara akülü sandalye dağıtımı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen anlamlı destek programı, sadece fiziksel bir yardım değil, aynı zamanda yaşamın yeniden kurulması adına güçlü bir moral kaynağı oldu.

Teslim edilen akülü sandalyelerle hareket kısıtlılığı yaşayan vatandaşların hayat standardı yükseltilirken, ailelerin de omuzlarındaki yük hafifletildi.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan İHH Kadın Kolları Kahramanmaraş Şube Başkanı Sevilay Tüfekçi, gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinin toplumun dayanışma ruhunu yansıttığını belirterek, çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

İHH Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül ise vakfın yürüttüğü geniş kapsamlı insani yardım faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Bülbül, deprem sonrası ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımların hız kesmeden sürdüğünü ve her bir desteğin büyük bir sorumluluk bilinciyle gerçekleştirildiğini vurguladı.

İHH, gönüllüleri ve bağışçılarıyla birlikte iyiliğin izini sürmeye devam ederken, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen akülü sandalye dağıtımı, insanlığa uzanan merhamet elinin en güçlü örneklerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.