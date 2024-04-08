Müftü Kotan, Bayramı tatil olarak görmeyip Büyüklerimizle vakit geçirmeyi tavsiye ederek, Anne Babanın bayramlarını kutlayarak vefat etmişlerse eğer ruhlarına hatimler okuyarak bayramı geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt
Müftü Kotan, Bayramı tatil olarak görmeyip Büyüklerimizle vakit geçirmeyi tavsiye ederek, Anne Babanın bayramlarını kutlayarak vefat etmişlerse eğer ruhlarına hatimler okuyarak bayramı geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt
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