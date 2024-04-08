Bayram Öncesi Kuyumcularda Hareketlilik Bayram Öncesi Kuyumcularda Hareketlilik

Müftü Kotan, Bayramı tatil olarak görmeyip Büyüklerimizle vakit geçirmeyi tavsiye ederek, Anne Babanın bayramlarını kutlayarak vefat etmişlerse eğer ruhlarına hatimler okuyarak bayramı geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.


 

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt