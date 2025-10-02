İsrail güçleri, Sumud Filosu'nun Gazze karasularına ulaşan ilk gemisi olan Mikeno'yu ele geçirdi! Gazze'ye en yakın gemilerden biri olan Fair Lady ile iletişim kesildi.

İsrail ablukasını kırmak üzere Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye doğru yol almaya başladı.

Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı teknelere, İsrail baskın düzenledi.

Ancak tüm baskınlara rağmen filoda yer alan Mikeno Gemisi, Gazze sınırlarına ulaşmayı başarmıştı.

Gelen son bilgilere göre, Mikeno Gemisi, İsrail tarafından ele geçirildi.

Ayrıca Gazze'ye ilerleyen filoda yer alan 37 Türk aktivist ise alıkonuldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü belirtildi.

Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi.