Merkez Spor Kompleksi Stadyumu’nda oynanan mücadele temsilcimizin santra vuruşuyla başladı. İlk dakikadan itibaren rakip yarı sahada etkili oyununu sürdüren İstiklalspor, birçok gol şansı yakaladı. Kırmızı-beyazlılar aradığı golü 18. Dakikada Eray Karataş’la buldu. Kırklarelispor’u adeta kendi yarı sahasına hapseden İstiklalspor, 2.gol şansını yakalasada bir türlü ağları sarsamadı. Kırklarelispor ise duran toptan geliştirdikleri ilk etkili ataklarında Fehmi Güneş’le beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1’lik skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Kahramanmaraş temsilcisi 49.dakikada Ali Han Tunçer’in golüyle yeniden öne geçti. Temponun bir dakika bile durmadığı maçta rakip takım oyuncusu Fehmi Güneş 74. dakikada tekrar sahneye çıkarak kendinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Maça son 15 dakikalık periyodunda adeta nefesler tutuldu. İstiklalspor yaptığı oyuncu değişiklikleriyle hücum hattına ağırlık verdi ve aradığı golü 86. dakikada Hasan hatipoğlu ile buldu. Bu gol maçın skorunuda belirlerken temsilcimiz sahadan 3-2 galip ayrıldı.

