Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin 7. haftasında deplasmanda Isparta 32 Spor’a konuk oldu. Isparta Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmaya iki takım da kontrollü bir oyun anlayışıyla başladı.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken devre 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise İstiklalspor zaman zaman önemli fırsatlar bulsa da aradığı golü kaydedemedi. Ev sahibi ekip de geliştirdiği ataklarda sonuç alamadı.

Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona ererken takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla İstiklalspor puanını 13’e, Isparta 32 Spor ise 14’e yükseltti.