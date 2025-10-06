Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, bir kişinin sokak ortasında uzun süre boyunca hareketsiz yattığını fark ederek durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ile birlikte sağlık ekipleri (112 Acil Servis) sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yerde yatan şahsın yanına gelerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, şahsın herhangi bir kaza ya da yaralanma durumu olmadığı, sadece aşırı alkolün etkisiyle bilincini kaybederek olduğu yere yığılıp kaldığı tespit edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığını doğruladı. Aşırı alkollü olduğu belirlenen kişi, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla polis ekiplerinin nezaretinde bulunduğu yerden kaldırılarak sağlık kuruluşuna sevk edildi. Olayla ilgili herhangi bir adli soruşturma başlatılmazken, ekiplerin şahsı güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırmasıyla durum normale döndü.