Kış aylarının en sevilen tatlılarından biri olan kabak tatlısı, hem düşük kalorisi hem de hafif lezzetiyle özellikle diyet yapanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak tatlıyı daha da lezzetli hale getirmek mümkün. Bunun sırrını ise Kahramanmaraş’ın usta isimlerinden biri paylaştı.

Kahramanmaraş merkezde kabak tatlısı yapan Mehmet Usta, tatlının lezzetini artırmak için basit ama etkili bir öneride bulunuyor: Tahin.

Mehmet Usta, “Kabağı pişirdikten sonra üzerine tahin dökün. Ardından biraz da ceviz serpiştirin. Bu şekilde servis edildiğinde tatlının tadı 5 kat artıyor. Bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor.” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Usulü Kabak Tatlısı

Kahramanmaraş’ta kabak tatlısı genellikle tahin ve cevizle servis ediliyor. Hem aromayı güçlendiren hem de tatlıya zenginlik katan bu yöntem, son yıllarda şehir dışında da ilgi görmeye başladı.

Uzmanlar da tahinin, kabak tatlısına hem kıvam hem de besin değeri açısından önemli katkı sunduğunu belirtiyor.

Kabak tatlısını farklı bir lezzetle denemek isteyenler için Kahramanmaraşlı ustanın bu tüyosu, kış sofralarına şimdiden yeni bir tat katmaya aday.