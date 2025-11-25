Etkinliğe başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in eşi İlknur Görgel olmak üzere protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve paydaş kurumlar katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, yaptığı açılış konuşmasında kadına yönelik şiddetin sadece bireyi değil tüm toplumu etkileyen bir sorun olduğunu belirtti.

KADEM Kahramanmaraş İl Başkanı Ayşe Taşkıran ise derneğin 12 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadele ettiğini hatırlattı.

Bu yılki kampanyanın sembolünün "turuncu nokta" olduğunu belirten Taşkıran, turuncu rengin Birleşmiş Milletler tarafından da kadına yönelik şiddetle mücadelenin evrensel sembolü olarak kabul edildiğini söyledi.

Etkinlikte, kurumlar arası veri paylaşımı, ortak risk analizleri ve saha çalışmalarının önemi vurgulandı.

Toplantıda mevcut uygulamalar değerlendirilirken, gelecek dönemde hayata geçirilebilecek iş birlikleri ele alındı.

Katılımcılar, şiddetsiz bir toplum için daha güçlü bir yol haritası oluşturulması konusunda mutabakata vardı.

Program, tüm paydaşların kadına yönelik şiddetle mücadelede ortak çalışma taahhüdüyle sona erdi.