Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü, üretken ve etkin bireyler olarak yer almalarını desteklemek amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) destekleriyle hayata geçirilen Kahraman Kadın Akademisi’nin lansman programı gerçekleştirildi.

Kadınların ekonomik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan Kahraman Kadın Akademisi; üretim, girişimcilik, pazarlama ve kişisel gelişim alanlarında kadınların daha etkin rol almalarını hedefliyor. Proje kapsamında kadınların bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik eğitim, atölye ve destek programlarının yürütülmesi planlanıyor.

Programda değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, “6 Şubat depremlerinden sonra şehrimizde pek çok çalışma yapıldı, pek çok proje ortaya koyuldu. Bu süreçte kadınlar için böyle bir projenin yapılması da bizleri son derece memnun etti. Öncelikle Fırat Görgel Başkanımıza bu özel akademi için teşekkür ediyorum. Kadın emeğinin ön plana çıkması açısından bu proje çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Kahraman Kadın Akademisi’nin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.