Kahramanmaraş’ın markası AKDO’da Ramazan Bayramı’na özel tatlılar tezgâhları süsledi.

Her zaman en taze ve en doğal ürünleri misafirleriyle buluşturmayı kendisine ilke edinen Kahraman şehrin markası Akdo’da bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramının gelmesiyle Akdo ailesi de vatandaşların ağızlarının tatlanması için birbirinden çeşitli tatlıları maharetli ustaların elleriyle hazırladı.

Bayram şekerinden pastaya, çikolatalardan tatlılara, Maraş çöreğinden fıstık ezmesine kadar birçok çeşit sizleri bekliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdo Saray Şube Müdürü Ömer Kandilcik, Bayrama tam anlamıyla hazırız.