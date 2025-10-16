Kahramanmaraş, teknoloji ve otomotiv dünyasını buluşturan Autoshow Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. EXPO Fuar Alanı’nda kapılarını açan organizasyon, sektördeki en yeni elektrikli araçlar, motosikletler ve otomotiv teknolojilerini meraklılarıyla buluşturuyor.

Açılış törenine AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, iş insanları, medya temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kahramanmaraş Teknolojiyle Büyüyor”

Fuarın açılış konuşmasını yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, şehrin teknoloji ve üretim potansiyeline vurgu yaptı. Başkan Toptaş şunları söyledi:

“Kahramanmaraş artık teknoloji ve sanayide adını duyuran bir şehir haline geldi. Bu tür organizasyonlar hem şehrimizin tanıtımına hem de ekonomik hareketliliğine önemli katkılar sağlıyor”

Elektrikli Araçlar ve Yeni Teknolojiler Tanıtıldı

Konuşmaların ardından fuar alanını gezen Başkan Toptaş ve beraberindeki heyet, katılımcı firmaların stantlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında; yeni nesil elektrikli otomobiller, çevreci motosikletler, akıllı ulaşım çözümleri ve otomotiv teknolojileri hakkında bilgiler alındı.

Sektör profesyonelleriyle birebir görüşmeler gerçekleştiren Başkan Toptaş, Kahramanmaraş’ın teknolojik gelişmelere açık bir şehir olduğunu vurgulayarak, yerli üretimin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

20 Ekim’e Kadar Ziyarete Açık

Geniş ürün yelpazesi, demo sürüş alanları ve yenilikçi teknolojilerle dikkat çeken Autoshow Fuarı, 20 Ekim 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Otomotiv sektörüyle ilgilenen herkesi fuara davet eden yetkililer, fuarın hem bireysel ziyaretçilere hem de sektör profesyonellerine hitap ettiğini belirtiyor.