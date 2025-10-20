Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, Kahramanmaraş Havalimanı, hem kent içi ulaşımı kolaylaştıran konumu hem de bölgeye sağladığı ekonomik katkı ile önemli bir ulaşım merkezi konumunda. Açıklanan istatistikler, şehrin hava yolu taşımacılığına duyduğu ihtiyacı ve havalimanının bu ihtiyacı karşılama konusundaki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Yolcu Trafiği

2025 yılı Eylül ayında Kahramanmaraş Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 30.852 olarak kaydedildi. Dış hat yolcu trafiği bulunmazken, toplam yolcu sayısı bu ayda yalnızca iç hatlardan oluştu.

Uçak Trafiği

Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 366, dış hatlarda ise 1 olarak gerçekleşti. Böylece Eylül ayı boyunca toplam 367 uçak trafiği kayıtlara geçti. Dış hat trafiği sınırlı kalmakla birlikte, iç hatlarda istikrarlı bir operasyon yoğunluğu sürdü.

Yük Trafiği

Havalimanında Eylül ayında taşınan yük (kargo, posta ve bagaj) miktarı 272 ton olarak açıklandı. Bu veri, yolcu taşımacılığına paralel olarak havayolu üzerinden gerçekleştirilen lojistik faaliyetlerin de düzenli biçimde sürdüğünü gösteriyor.

Ocak – Eylül Dönemi Verileri

2025 yılının ilk dokuz aylık dönemine (Ocak – Eylül) ait kümülatif verilere göre ise Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam 243.970 yolcuya hizmet verildi. Bu süreçte havalimanındaki iniş-kalkış yapan uçak sayısı 2.828 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yük trafiği (kargo, posta ve bagaj dahil) ise 2.104 ton olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar, havalimanının yıl boyunca düzenli ve istikrarlı bir şekilde çalıştığını, hem yolcu hem de yük taşımacılığı alanında bölge ekonomisine katkı sağladığını gösteriyor.