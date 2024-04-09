Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı Dolayısıyla Tedbirlerini Artırarak Denetimlerine Devam Ediyor.

İl Genelindeki Güvenliği Sağlamak Ve Vatandaşların Huzurunu Temin Etmek Amacıyla Yoğun Bir Çalışma Yürüten Jandarma Birimleri, Trafik Kontrollerinden Güvenlik Taramalarına Kadar Geniş Kapsamlı Bir Faaliyet Yürütüyor.

Ramazan Bayramı Süresince Artan Trafik Yoğunluğu Ve Seyahatlerin Beraberinde Getirdiği Risklere Karşı Önlemlerini Üst Seviyeye Çıkaran Jandarma Ekipleri, Özellikle Yollarda Denetimlerini Sıklaştırarak Trafik Kurallarına Uyulmasını Sağlıyor.

Ayrıca Vatandaşların Yoğun Olarak Bulunduğu Bölgelerde De Güvenlik Önlemlerini Artıran Jandarma Birimleri, Herhangi Bir Olumsuz Duruma Karşı Anında Müdahale Edebilecek Şekilde Hazır Bulunuyor.