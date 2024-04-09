Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve diğer protokol üyeleri, ilk olarak Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret etti.

İl Müftülüğü görevlileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken, Müftü Abdurrahman Kotan da dua etti.

Vali Ünlüer ve diğer protokol üyeleri kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Daha sonra protokol üyeleri "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kapıçam Şehir Mezarlığı'na geçti.

Program, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından kabirlere karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.